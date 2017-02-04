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52 yaşında fuhuştan yakalandı!

Fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla 4 kişi yakalandı.

3. Sayfa / 4 Şubat 2017 Cumartesi 01:00
52 yaşında fuhuştan yakalandı!

Kütahya'da düzenlenen operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen 3'ü kadın 4 zanlı gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Fuat Paşa Mahallesi'ndeki bazı evlerde fuhuş yaptıkları belirlenen kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde aramalar yapılırken, zanlılar Ş.Ç. (51), E.G. (40), N.G. (48) ve M.Ö.(52) gözaltına alındı.

Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri iddia edilen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.




Kaynak : AA

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