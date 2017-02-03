USD (Alış - Satış) : 3,74 - 3,75 EURO (Alış - Satış) : 4,02 - 4,03

Yargıtay eski üyesi FETÖ'den tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Yargıtay 23. Ceza Dairesi üyesi Mustafa Erdoğan Antalya'da tutuklandı

Yaşam / 3 Şubat 2017 Cuma 19:42
Yargıtay eski üyesi FETÖ'den tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkartıldıktan sonra Antalya'da yakalanan eski Yargıtay 23. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Erdoğan, tutuklandı.

Antalya'da tedavi gördüğü özel hastanede geçen yıl 21 Aralık'ta yakalanan Erdoğan, ifade işlemelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Erdoğan, çıkarıldığı Antalya 3. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Erdoğan'ın örgütün gizli haberleşme sisteme 'Bylock' kullanıcısı olduğu belirtildi. Ayrıca eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un alınan ifadelerinde ise Erdoğan ile ilgili olarak, FETÖ'nün kontenjandan seçilen Yargıtay üyesi olduğunu ifade ettiği öne sürüldü.

Erdoğan'ın, Antalya'da özel bir hastanede tedavi gördüğü sırada Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hastane çevresinde önlem almıştı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hastanenin beyin cerrahisi bölümünde ameliyat olduğu belirlenen Erdoğan'ı tedavisinin sürdüğü özel odada gözaltına almıştı. Erdoğan, hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürülmüştü. Kaynak : AA

Emniyet MüdürlüğüCumhuriyetMustafa Erdoğanİbrahim Okur21 Aralık


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı