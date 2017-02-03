USD (Alış - Satış) : 3,74 - 3,75 EURO (Alış - Satış) : 4,02 - 4,03

Tunceli’de bir terörist tutuklandı

Tunceli’de terör örgütünün dağ kadrosundan olduğu tespit edilen bir terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3. Sayfa / 3 Şubat 2017 Cuma 10:26
Tunceli’de bir terörist tutuklandı

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “İstihbarat kuruluşlarımızın ortaklaşa yürüttüğü istihbari çalışmalar neticesinde, bölücü terör örgütünün kırsal kadrosundan olduğu tespit edilen ve ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan bir örgüt mensubu gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir” denildi. Kaynak : İHA


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı