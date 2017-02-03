Tunceli’de bir terörist tutuklandı

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “İstihbarat kuruluşlarımızın ortaklaşa yürüttüğü istihbari çalışmalar neticesinde, bölücü terör örgütünün kırsal kadrosundan olduğu tespit edilen ve ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan bir örgüt mensubu gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir” denildi. Kaynak : İHA