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Trump'tan İran'a uyarı: Ben Obama'ya benzemem

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından İran'a sert çıkarken, Avustralya Başbakanı Turnbull'la yaptığı telefon konuşmasıyla ilgili haberlere de değindi.

Dünya / 3 Şubat 2017 Cuma 15:33
Trump'tan İran'a uyarı: Ben Obama'ya benzemem

ABD Başkanı Donald Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda İran'a yüklenirken, Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull'la ilgili medyada haklarında çıkan haberlere de yanıt verdi.

Trump İran'ın 'ateşle oynadığı'nı söyleyerek, Obama'nın başkanlığı döneminde İran'a karşı çok kibar olduğunu ve onların buna müteşekkir olmadığını söyledi. Trump, kendisinin Obama gibi kibar olmayacağını da ima etti.

Öte yandan Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull'la medyada haklarında çıkan ve Trump'ın 'Şimdiye kadarki en kötü telefon görüşmesiydi' dediği iddia edilen görüşmeyle ilgili ise, 'Avustralya Başbakanı'na, bizim görüşmemizle ilgili medyanın uydurma haber yaptığına dair doğruyu söylediği için teşekkür ederim. Çok güzel!' dedi.



Paylaşımlarında Arnold Schwarzenegger'a da yüklenen Trump, 'Evet, Arnold Schwarzenegger Kaliforniya valisi olarak çok kötü bir iş çıkardı. Apprentice'de ise daha kötüydü. Ama en azından çok çabaladı!' ifadelerini kullandı.

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