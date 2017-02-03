Tecavüzcüsünü öldüren kadına 16 yıl hapis cezası

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf), Konya'da kendisini darp, şantaj ve tehdit yoluyla birlikte olmaya zorlayan kişiyi 'kasten öldürme' suçundan yerel mahkemenin sanığa verdiği 16 yıllık hapis cezası hükmünü yasaya uygun buldu. İstinaf, sanık avukatının meşru müdafaa hükümlerinin uygulanması, müşteki avukatının da cezanın artırılması taleplerini esastan reddetti.



Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 6 Haziran 2016 tarihinde, kendisini darp, şantaj ve tehdit yoluyla birlikte olmaya zorlayan kişiyi 'kasten öldürme' suçundan Havva Ç. hakkında verdiği kararı, sanık avukatı meşru müdafaa hükmü verilmesi, müşteki avukatı da cezanın artırılması isteğiyle istinaf Mahkemesine taşıdı.



Duruşmaya, Konya E Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) katılarak söz alan Havva Ç, 'Köylüm uzaktan akrabam olan Mehmet, beni üç yıldır rahatsız ediyordu. Evime zorla geliyordu. Bana işkenceyle tecavüz ediyordu. Eşime söylersem eşimin Mehmet'i öldüreceğini ve çocuklarımın babasız kalacağını düşündüğüm için söyleyemedim. Sanık olay gününden üç gün önce gece yarısı geldi, bıçakla tehdit ederek ellerimi arkadan bağladı ve zorla ilişkiye girdi.' şeklinde ifade verdi.



Maktulün, Ramazan ayının birinci günü iftar vakti 'seni öldürmeye geliyorum' diye mesaj attığını anlatan sanık, 'En fazla beni döver diye düşündüm. Sonra 'Eve geleceğim, sana yatağında tecavüz edeceğim', şeklinde mesaj attı. Ben de 'Gelme, oruçluyum' diye cevap yazdım.' dedi



Kısa süre sonra maktulün zorla içeri girmeye çalıştığını belirten Havva Ç, silahla maktulü korkutmak için, ateş ettiğini söyledi.



Müşteki avukatı, beyanında ise maktul ile sanığın uzatmalı sevgili olduklarını, maktulün kesinlikle zorla yakınlaşmadığını ifade ederek, 'İkisi uzun yıllardır sevgilidir, bu husus tüm köylüler tarafından da bilinir.' dedi.



- İstinaf yerel mahkemenin kararını yasaya uygun buldu -



Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, sanığın ilk eşinin ölümünden sonra Zeynel Ç. ile evlendiğini, olay tarihinden 3 yıl kadar önce uzaktan akrabası maktul Mehmet Ok ile gönül ilişkisi ve cinsel birliktelik yaşadıklarını, maktulün uzun süredir sanığa eşinden boşanıp kendisiyle evlenmesi için baskı yaptığını ve sanığı tehdit ettiğini kaydetti.



Mütalaada, ruhsatsız silah taşıma hükmünün reddine, kasten öldürme suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak istinaf başvurusunun kabulü istendi.



Sanık avukatı son savunmasında 'Ramazan'ın birinci günü, Konya'da akrabalığı kötüye kullanan maktul, eve zorla giriyor, bu nasıl meşru müdafaa olmaz? Ayrıca sanık evli üç çocuk annesi, maktul daha önce bir pense ile geliyor işkence ve tecavüz ediyor. Bunlar dikkate alınarak müvekkilimin tahliyesini talep ederim' dedi.



Yerel mahkemenin 'kasten öldürmek' suçundan Havva Ç'ye verdiği 16 yıl hapis cezası hükmünü yasaya uygun bulan istinaf mahkemesi, sanık avukatının meşru müdafaa, müşteki avukatının da cezanın artırılması taleplerini esastan reddetti. Karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.



- Olayın geçmişi -



Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi'nde 6 Haziran 2016 tarihinde Havva Ç, kendisini darp, şantaj ve tehdit yoluyla birlikte olmaya zorlayan Mehmet Ok'u silahla öldürmüştü. Havva Ç, olay günü gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



Kaynak : AA