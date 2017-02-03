Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaklaşık 11,5 milyon emeklinin aylıkları karşılığında banka promosyonu alabilmesini sağlayacak.ödemelerle ilgili 3. anlaşmayı gerçekleştirdi.



SGK, promosyon için Garanti Bankası ile anlaşma imzaladı. Daha önce İş Bankası ve Ziraat Bankası'yla da protokol imzalanmıştı. Başka bankalarla da görüşmeler sürüyor.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ödemelerin mart ayından itibaren başlayacağını açıklamıştı.