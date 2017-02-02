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Sabah ilçe müdürü olarak atandı akşam...

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde intihar eden başkomiserin bugün Sürmene İlçe Emniyet Müdürü olarak atandığı ortaya çıktı.

3. Sayfa / 2 Şubat 2017 Perşembe 22:30
Sabah ilçe müdürü olarak atandı akşam...

Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Kalkınma Mahallesi’nde saat 18.30 sularında yaşadığı apartmanın önüne gelen Başkomiser F.E, otomobili içerisinde beylik tabancasını başına dayayarak ateşledi.

Silah sesini duyan vatandaşlar, olay yerinde hayatını kaybeden Başkomiser F.E’nin cansız bedenini görünce 112 ekiplerine haber verdi.

İntihar eden F.E.’nin bir süre önce açığa alındığı ve 5 Ocak’ta görevine geri döndüğü, bugün de Trabzon Emniyet Müdürlüğü iç atamaları kapsamında Sürmene Emniyet Müdürü olarak atandığı öğrenildi.

Başkomiserin evli ve iki çocuk babası olduğu belirtildi. Kaynak : İHA

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