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Paris'te bıçaklı bir kişiyi polis vurdu

Fransa'nın başkenti Paris'te Louvre Müzesi'ne bıçakla girmeye çalıştığı iddia edilen bir kişi, polis tarafından vuruldu.

Dünya / 3 Şubat 2017 Cuma 12:28
Paris'te bıçaklı bir kişiyi polis vurdu

Bıçaklı kişinin yaralı gözaltına alındığı belirtiliyor.

Başka bir kaynak ise, Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'nin altkasında bulunan dükkana sırt çantalı birinin girmeye çalıştığı iddia edildi.

Olay sonrası güvenlik önlemi alan polis bölgedeki insanları tahliye etti

Fransa İçişleri Bakanlığı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, olayın 'ciddi' olmadığını belirtti.

Paris


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