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Öğrenci yurdunda yangın

Eskişehir’de bir devlet öğrenci yurdunda meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

3. Sayfa / 3 Şubat 2017 Cuma 12:16
Öğrenci yurdunda yangın

Alınan bilgiye göre, Kumlubel mahallesi Nimet sokak üzerinde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Mükrime Hatun Yurt Müdürlüğünün depo kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın sonrasında dumanların binayı sarması sonrasında kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. İlk belirlemelere göre yurtta çalışan bir görevli dumandan etkilendi. Kadın görevliye olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. Konuyla ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.

Diğer yandan yurtta yarı yıl tatili sebebiyle fazla öğrencinin bulunmadığı belirtildi. Kaynak : İHA

Yangına Müdahale


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