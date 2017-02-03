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Ocak ayı enflasyonu açıklandı

Enflasyon ocakta TÜFE'de yüzde 2,46 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 9,22'ye yükseldi.

Ekonomi / 3 Şubat 2017 Cuma 10:01
Ocak ayı enflasyonu açıklandı

Enflasyon yeni yılın ilk ayında yüksek çıktı.

TÜFE ocak ayında yüzde 2,46 artış kaydederken, yıllık bazda yüzde 9,22'ye yükseldi. Ekonomistler TÜFE'de yüzde 1,78 artış bekliyordu.

Yurtiçi ÜFE de ocakta yüzde 3,98, yıllık bazda yüzde 13,69 olarak gerçekleşti.

OCAKTA EN ÇOK GIDA FİYATLARI ARTTI

TÜFE'de aylık en yüksek artış yüzde 6,37 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Endekste yer alan gruplardan sağlıkta yüzde 4,66, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 4,25, ulaştırmada yüzde 3,24 ve eğlence ve kültürde yüzde 2,39 artış gerçekleşti.

Aylık bazda düşüş gösteren tek grup yüzde 6,99 ile giyim ve ayakkabı oldu.

YILLIK BAZDA ALKOL-TÜTÜN ARTIŞ LİDERİ

Son bir yıldaki fiyat artışlarına bakıldığında yüzde 22,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubu ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 15,61 ile ulaştırma, yüzde 12,74 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 12,13 ile sağlık, yüzde 9,43 ile eğitim izledi.

Enflasyon


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