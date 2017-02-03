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Nilhan Osmanoğlu'ndan çok tartışılacak sözler

CHP ile yaşadığı 'parlamenter sistem' tartışması sonrası tüm dikkatlerin üzerine çevrildiği 2. Abdülhamit'in torunu Nilhan Osmanoğlu Beyaz Tv canlı yayınında yine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Güncel / 3 Şubat 2017 Cuma 04:06
Nilhan Osmanoğlu'ndan çok tartışılacak sözler
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"Bizim canımıza yetti parlamenter sistem" diyerek yeni bir tartışma yaratan 2’nci Abdülhamid’in torunu Nilhan Osmanoğlu Türker Akıncı'nın sunduğu "Ne Var Ne yok?" programında yine çok tartışılacak açıklamalarda bulundu.

MUSTAFA KEMAL'E GÖSTERMEDİĞİ SAYGIYI GÖSTERİYORUM

Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili çıkışlarının eleştirilmesine yanıt veren Osmanoğlu "Kimse kimseyi sevmek zorunda değildir, saygı göstermek zorundadır. Mustafa Kemal bizim ailemize saygı göstermemiş olabilir ama ben göstermediği saygıyı kendisine gösteriyorum". dedi.
Nilhan Osmanoğlu şu ifadeleri kullandı;

MUSTAFA KEMAL'LE BİR DERDİM YOK

Benim Mustafa Kemal'le bir derdim yok. Mustafa Kemal'i kimse görevlendirmedi, bir Osmanlı paşası değildi, ondan öncesi yoktu diyenlerle bir derdim var evet.

SULTAN VAHDETTİN GÖREVLENDİRMESEYDİ

Çünkü bu adam uzaydan inmedi. Çünkü bir Osmanlı paşasıydı.Bunu unutmasın kimse. Sultan Vahdettin görevlendirmese şuradan şuraya hareket edemezdi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sultan VahdettinNilhan OsmanoğluAtatürk


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