Nilhan Osmanoğlu'ndan çok tartışılacak sözler

"Bizim canımıza yetti parlamenter sistem" diyerek yeni bir tartışma yaratan 2’nci Abdülhamid’in torunu Nilhan Osmanoğlu Türker Akıncı'nın sunduğu "Ne Var Ne yok?" programında yine çok tartışılacak açıklamalarda bulundu.



MUSTAFA KEMAL'E GÖSTERMEDİĞİ SAYGIYI GÖSTERİYORUM



Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili çıkışlarının eleştirilmesine yanıt veren Osmanoğlu "Kimse kimseyi sevmek zorunda değildir, saygı göstermek zorundadır. Mustafa Kemal bizim ailemize saygı göstermemiş olabilir ama ben göstermediği saygıyı kendisine gösteriyorum". dedi.

Nilhan Osmanoğlu şu ifadeleri kullandı;



MUSTAFA KEMAL'LE BİR DERDİM YOK



Benim Mustafa Kemal'le bir derdim yok. Mustafa Kemal'i kimse görevlendirmedi, bir Osmanlı paşası değildi, ondan öncesi yoktu diyenlerle bir derdim var evet.



SULTAN VAHDETTİN GÖREVLENDİRMESEYDİ



Çünkü bu adam uzaydan inmedi. Çünkü bir Osmanlı paşasıydı.Bunu unutmasın kimse. Sultan Vahdettin görevlendirmese şuradan şuraya hareket edemezdi.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel