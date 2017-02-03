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Mimar Odası'nın itirazına ret

Mimarlar Odası'nın, Kızılay Meydanı'nın adının değiştirilmesinin ardından yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi..

Güncel / 3 Şubat 2017 Cuma 15:21
Mimar Odası'nın itirazına ret

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kanlı askeri darbe girişiminden sonra harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay Meydanı'nın adını 15 Temmuz Milli İrade Meydanı olarak değiştirmek istedi.

MAHKEME KARARI

Belediyenin bu kararını Mimarlar Odası mahkemeye taşıdı. Mahkeme; Mimarlar Odası'nın yaptığı itirazı reddetti.

MELİH GÖKÇEK DUYURDU

Konuyla ilgili kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Twitter hesabından duyurdu.


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