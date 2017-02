Meteoroloji'den müjde geldi

Hava sıcaklıkları yurt genelinde artarak mevsim normallerinde, iç ve batı kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, hafta başında parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.



AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak. Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinde, iç ve batı kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.



Ülke genelinde bugün yağış beklenmiyor, batı kıyılar parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.



Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ile iç ve doğu bölgelerde sis ve pus bekleniyor.



Yurdun batı kesimlerinin yarın parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege'nin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.



Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.



Pazar günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Antalya çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık olacak. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve donla birlikte sis ve pus öngörülüyor.



Bugünden itibaren pazar gününe kadar Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar erimeleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda görülebilecek çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



- Pazartesi günü yağışlı olacak



Yurt genelinin pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları ile Edirne, Kırklareli, Karabük, Kastamonu, ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Sivas, Erzincan, Bayburt, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Salı günü kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’in yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Kütahya, Afyon ve Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olacağı öngörülüyor.



Ülke genelinin çarşamba günü parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.



Perşembe günü yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Çankırı, Yozgat, Sivas ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların karla karışık yağmur ve kar, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



Pazartesi gününden hafta sonuna kadar sabah ve gece saatlerinde, doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus bekleniyor.



Kaynak : AA