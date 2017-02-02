Merkel, Kılıçdaroğlu ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında gerçekleşen görüşmede, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından yaşananlar, OHAL süreci, Anayasa referandumu, Türkiye-AB ilişkilerinin gündeme geldiği bildirildi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kılıçdaroğlu ile Merkel arasında Almanya Büyükelçiliği Rezidansı'nda gerçekleşen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.



Soru-cevap şeklinde gerçekleşen görüşmede ana konular Türkiye'nin iç gündemi ve dış politika oldu.



Merkel'in, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında neler yaşandığını sorması üzerine Kılıçdaroğlu, süreçle ilgili detaylı bilgi verdi.



OHAL uygulamalarının olduğu bir ortamda sağlıklı bir referandumun yapılıp yapılamayacağının sorulduğu Kılıçdaroğlu, OHAL'e karşı olduklarını, bu ortamda referandumun zor olacağını ifade etti.



Kılıçdaroğlu'nun, 'Referandumdan hangi sonucun çıkmasını bekliyorsunuz?' sorusuna, 'Hayır çıkması için uğraşıyoruz, bu konuda kararlıyız, hayır çıkacak.' yanıtını verdiği belirtildi. Kılıçdaroğlu, referandumda oylanacak olanın bir parti meselesi değil, ülkenin geleceği ve rejimle alakalı olduğunu kaydetti.



'Türkiye-AB ilişkilerinden beklentiniz ne?' sorusuna karşılık Kılıçdaroğlu, ilişkilerin canlandırılması, vize konusunda Türkiye'ye yaşatılan zorlukların ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.



'Referandum sürecinde CHP'nin nasıl bir kampanya yürüteceği' sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, gönüllülerle bir kampanya yürüteceklerini dile getirdi.



- Kılıçdaroğlu'nun demeci de konuşuldu



Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki barış sürecinin neden sonlandırıldığına ilişkin bir soru üzerine ise kapalı kapılar arasında yürütülen bir sürecin neden bittiğini bilmediklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, CHP'nin söz konusu sürece demokrasi ve özgürlükler çerçevesinde baktığını aktardı.



Görüşmede, Kılıçdaroğlu'nun bir gazeteye verdiği demeçte, Merkel'in ziyaretine atfen, 'Belki de gelmesinin nedeni yine Erdoğan'ı desteklemektir, ona yardım etmektir.' ifadeleri de gündeme geldi. Merkel'in söz konusu demeçle ilgili Kılıçdaroğlu'na, 'Ben sadece iktidarla değil, muhalefetle de görüşüyorum. Türkiye'deki tabloyu tam görebilmek için sizinle de görüşmekten memnuniyet duyuyorum.' dediği kaydedildi.







Kaynak : İHA