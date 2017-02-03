MAK referandun anketini açıkladı

MAK Danışmanlık Şirketi’nin 26 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında ' 2017 Türkiye gündemi anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlık sistemi araştırması' sonuçları açıklandı.



YÜZDE 59 EVET

Anket sonuçlarına göre referandumda 'Evet' diyeceğini belirtenlerin oranı yüzde 13 olan kararsızların dağılımasıyla yüzde 59,77 olarak ortaya çıkıyor..







YÜZDE 51 AK PARTİ

30 Büyükşehir, 23 il (Ağrı, Aksaray, Artvin, Bayburt, Bitlis, Bolu, Düzce, Elazığ, Giresin, Gümüşhane, Karaman, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kütahya, Nevşehir, Osmaniye, Sinop, Bilecik, Yozgat, Uşak) ve 154 ilçede yapılan ankette;



"Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna; kararsızların matematiksel dağılımının sonunda Ak Parti 51,66, CHP 25,55, MHP 12,77, HDP 7,77 cevabının verildiği görüldü.













