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'Katliam telefonu' satışa çıktı

Nazi lideri Adolf Hitler'in katliam emirlerini verdiği 'kanlı kırmızı telefonu' açık arttırma usulüyle satışa sunulacak. Hitler'in kullandığı telefonun 200-300 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.

Dünya / 3 Şubat 2017 Cuma 14:40
'Katliam telefonu' satışa çıktı

Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in katliam emirlerini verdiği 'kanlı kırmızı telefonu' açık arttırma usulüyle satışa sunulacak.

ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Alexander Historical Auctions müzayede evi, satışa çıkarılacak telefonu 'Tüm dünyada milyonlarca insanın hayatına mal olan, belki de tüm zamanların en yıkıcı silahı' ifadeleriyle tanıttı.

Hitler'in kullandığı telefonun 200-300 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.


Nazi lideri Adolf Hitler'in katliam emirlerini verdiği 'kanlı kırmızı telefonu'

19 Şubatta yapılması planlanan açık arttırmada Hitler'in telefonuyla birlikte Nazi Almanyası döneminden kalma diğer eşyalar da satışa sunulacak.

TELEFON İNGİLİZ SUBAYA HEDİYE EDİLMİŞTİ
Hitler, Nazi Almanyası silahlı kuvvetlerinin hediye ettiği Siemens marka telefonu katliam emirlerini vermekte kullanmıştı. 'Kanlı kırmızı telefon' olarak anılan telefon, 1945'te Sovyet askerleri tarafından Nazi liderinin sığınağında bulunmuş ve bir İngiliz subaya hediye edilmişti.

Subayın ailesi telefonu 70 yıl boyunca korudu.

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