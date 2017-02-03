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İran'dan Trump'a cevap

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili çok sert konuşarak "İran ateşle oynuyor." dedi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de bu mesaja cevap vererek "ABD'nin tehditlerine boyun eğmiyoruz." dedi.

Dünya / 3 Şubat 2017 Cuma 15:44
İran'dan Trump'a cevap

İran'ın hafta sonunda gerçekleştirdiği balistik füze denemesinin yankıları sürüyor.

'İRAN ATEŞLE OYNUYOR'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili çok sert bir açıklama yaptı. Trump, resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajında, 'İran ateşle oynuyor' dedi.

Trump, attığı tweet'te, kendisinin İran'a karşı, selefi Barack Obama kadar 'kibar' olmayacağını belirtti.

'BİRAZ SERT OLMANIN ZAMANI GELDİ' DEMİŞTİ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya Başbakanı ile sert telefon görüşmesini savunarak 'Biraz sert olmanın zamanı geldi.' açıklamasında bulunmuştu.

İRAN'DAN CEVAP: ABD'NİN TEHDİTLERİNE BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Tweet'e İran tarafından da yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ın sözlerine Twitter'dan yanıt verdi. Zarif; 'ABD'nin tehditlerine boyun eğmiyoruz. Bu mesajlar asla bir savaşı başlatamaz' dedi.

İran bugün ülkesinde yapılacak Serbest Stil Güneş Dünya Kupası'na ABD'li sporcuların katılmasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

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