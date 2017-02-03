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Esra Erol'dan Diyanet'e: Bıktım

Diyanet'in cuma hutbesinde evlilik programlarına yer vermesi sonrası Esra Erol sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Televizyon / 3 Şubat 2017 Cuma 15:52
Esra Erol'dan Diyanet'e: Bıktım

Esra Erol düşüncelerini Twitter sayfasında dile getirdi. İşte ünlü sunucunun o paylaşımı;

'Programların Meclis komisyonunda ve cuma hutbesinde konuşuluyor olması 2 yıllık çığlığımın farkına varılması demek... Artık pes etmiştim. bu haberlerle anılıyor olmak ağrıma gidiyor! 2007 yılından beri yaptığım yayının geldiği nokta. Yoruldum ve bıktım! Evliliklerin olmadığı evlilik programları...'




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