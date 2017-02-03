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Eşi tarafından bıçaklanan kadın hastanede öldü!

Bursa'da şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açtığı eşi tarafından bıçaklanan 34 yaşındaki kadın, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

3. Sayfa / 3 Şubat 2017 Cuma 11:08
Eşi tarafından bıçaklanan kadın hastanede öldü!

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde hakkında evden uzaklaştırma kararı verilen, boşanma davası açtığı eşi tarafından bıçaklanan 34 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede öldü.

Sakarya Mahallesi'nde oturan ve bir markette çalışan 3 çocuk sahibi Fatma A, şiddet uyguladığı gerekçesiyle özel güvenlik görevlisi Taner Tahsin A'ya geçen yıl kasım ayında boşanma davası açtı.

Boşanma süreci devam ederken mahkeme, Taner Tahsin A. hakkında evden uzaklaştırma kararı verdi.



Eşini iş yerine giderken takip etmeye başlayan şüpheli, kadının kullandığı güzergahta park halindeki otomobilin arkasına saklandı. Taner Tahsin A, yanından geçen Fatma A'ya arkasından saldırarak 15 kez bıçaklayıp kaçtı.

112 Acil Servis ekiplerince Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Fatma A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Bir süre sonra polise teslim olan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, Taner Tahsin A'nın, sokakta park halindeki otomobilin arkasına saklanması ve eşine saldırma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.




Kaynak : AA

Tıp FakültesiBoşanma DavasıÖzel Güvenlik GörevlisiAcil ServisUludağ Üniversitesi


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