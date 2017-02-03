Erdoğan'la Putin'den altı ayda dördündü görüşme!

Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mart ayında Moskova'yı ziyaret etmeyi planladığını açıkladı.



İnterfaks haber ajansında yer alan haberde Diriöz, 'Bu ziyaret çerçevesinde Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son altı ay içerisinde dördüncü kez görüşecek' şeklinde konuştu.



Rusya ile Türkiye Suriye krizinin çözülmesi yönünde yoğun işbirliği yapıyor. Suriye'de ateşkes rejimi uygulandıktan sonra Moskova-Tahran-Ankara ortaklığı kapsamında Rus-Türk işbirliği önemli ölçüde pekiştirildi. Kriz döneminden sonra Moskova ve Ankara DEAŞ'a karşı ilk ortak askeri harekatı düzenledi.