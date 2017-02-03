USD (Alış - Satış) : 3,73 - 3,74 EURO (Alış - Satış) : 4,03 - 4,04

Engelli kadına tuvalette tecavüz

İstanbul’da tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kas hastası D., bir AVM’nin engelli tuvaletinde tecavüze uğradı. Hayata tutunmaya çalışan kadın isyan etti: “İnsanlara karşı inancımı ve güvenimi yitirdim!”

3. Sayfa / 3 Şubat 2017 Cuma 02:37
Engelli kadına tuvalette tecavüz

İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşayan 39 yaşındaki D., 12 yıl önce kas hastalığına yakalanarak, tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamaya başladı. D., Haziran ayında 
Facebook üzerinden Erol G. (35) ile tanıştı. Evli ve üç çocuk babası Erol G., D.’ye eşinden iki yıl önce ayrıldığını söyledi. İlişkileri arkadaşlığa dönüşen D. ile Erol G., en son 24 Eylül 2016’da Esenyurt’ta bir AVM’de buluştuğunda, Erol G., D.’ye cinsel ilişkiye girmeyi teklif etti. Teklifi reddeden D., engelli tuvaletine gitti. İddiaya göre D.’nin arkasından gelen Erol G., tuvalete girerek kapıyı kilitledi ve D.’ye tecavüz etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sonrası D., baygınlık geçirdi. Ayıldıktan sonra hastaneye giden D.’nin kanaması durdurulamadı.

İç kanama riskine karşılık ameliyata alınmak istenen D., kas hastalarının anestezi sonrasında ayılmama ihtimali olduğu için ameliyat edilemedi. D. tedavisinin ardından taburcu edilirken Eseryurt Devlet Hastanesi’nin verdiği raporda, bekaret zarının yırtıldığı saptandı.

D.’nin şikâyeti üzerine aynı gün hastanede gözaltına alınan Erol G., ertesi gün tutuklandı. Erol G. hakkında “nitelikli cinsel saldırı” ve “cebir, tehdit ve hile ile kandırarak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Erol G., mahkemedeki ifadesinde, D. ile duygusal ilişkilerinin olduğunu, o gün de rızası doğrultusunda cinsel ilişkiye girdiklerini ileri sürdü.

‘BİR KADININ BAŞINA GELEBİLECEK EN ZOR ŞEY’

Üyesi olduğu Türkiye Kas Hastalıkları Derneği’nde hayata tutunan D., psikolojisi elvermediği için ilk iki duruşmaya katılmadığını ancak 13 Şubat’ta görülecek duruşmaya gideceğini ifade ederek şunları söyledi: “Benim hayatım zaten çok zordu. Bu olaydan sonra hayatla bağım koptu. Çırpınıyorum... İnsanlara karşı inancımı ve güvenimi yitirdim. Bir kadının başına gelebilecek en zor şeyi yaşadım. Tecavüz, başa gelmeden anlaşılmıyormuş.” Kaynak : Hürriyet

BekaretTürkiyeAmeliyat


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı