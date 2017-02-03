Elif Doğan Türkmen'den fatura açıklaması

CHP Milletvekili Elif Doğan Türkmen, 'Partimin kararına uyarım, gereği neyse yaparım' ifadelerini kullandı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milyonluk haberleşme faturasıyla gündeme gelen CHP'li Elif Doğan Türkmen'in divan üyeliğinden istifasını istemişti.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay da 'CHP kamu vicdanını rahatsız edecek bir durumun içinde olmaz. Sayın milletvekilinin de gereğini yapacağını görüyoruz' ifadelerini kullanmıştı.



CHP'de fatura krizi CHP'li vekilden 1 milyon 200 bin TL'lik fatura