USD (Alış - Satış) : 3,74 - 3,75 EURO (Alış - Satış) : 4,02 - 4,03

Dışişleri'nden Yunan Bakan'a çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos’un Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı sözleri kınadı.

Güncel / 3 Şubat 2017 Cuma 21:41
Dışişleri'nden Yunan Bakan'a çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Yunanistan Milli Savunma Bakanı Kammenos'un 1 Şubat 2017 tarihinde bir Yunan televizyon kanalına verdiği mülakatta kullandığı dil, üslup ve gerçekle hiçbir bağlantısı olmayan ifadeleri esefle karşılanmıştır. Bu çerçevede adı geçenin ülkemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı temelsiz, yakışıksız ve etik dışı ifadeleri kınıyoruz ve kendisine iade ediyoruz” denildi.

Yunanistan makamlarının devlet sorumluluğuna davet edildiği açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

“Bu derece izan ve insaftan yoksun, uluslararası alanda en temel nezaket kurallarını dahi hiçe sayan, düzensiz göç konusundaki ikili temel metinlerden habersiz bir şahsın tüm dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği bu zorlu dönemde Yunanistan Milli Savunma Bakanı sıfatını taşıyor olması bir talihsizliktir. Yunanistan makamlarını bir kere daha devlet sorumluluğuna uygun davranmaya ve iki ülke arasında geliştirmeye çalıştığımız işbirliği ortamına zarar verecek açıklamalardan imtina etmeye davet ediyoruz.”

Milli Savunma BakanıDışişleri BakanlığıYunanistanUluslararası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı