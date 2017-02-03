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CHP'de fatura krizi

Kemal Kılıçdaroğlu, telefon faturasıyla gündeme gelen CHP'li Elif Türkmen'in divandan istifasını istedi.

Siyaset / 3 Şubat 2017 Cuma 11:57
CHP'de fatura krizi

CHP, 1.2 milyon liralık iletişim harcamasıyla gündeme gelen Adana Milletvekili Elif Türkmen'le ilgili adım attı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkmen'in, Meclis Başkanlık Divanı'ndan istifasını istedi.

Meclis tarafından ödenen 2016 iletişim giderlerinin ortaya çıkmasıyla, Türkmen'in iletişim harcamaları tartışma konusu olmuş, bu durum CHP yönetiminde de rahatsızlık yaratmıştı.

Parti yönetimi, bireysel bir adım atılması gerektiği yönünde yaklaşım sergilemiş ancak Türkmen'den bu adım gelmemişti.

Yaşanan bu gelişme üzerine, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun istifa talebinin, parti yönetimi tarafından Türkmen'e iletildiği belirtildi.

CHP'li vekilden 1 milyon 200 bin TL'lik fatura
Meclis'e 1 milyon 200 bin telefon faturası çıkaran CHP'li

Kemal KılıçdaroğluTelefon FaturasıChp


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