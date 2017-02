Binali Yıldırım: Hep hayırcılar karşımızda

Mersin'de açılan Şehir Hastanesi açılış töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 'Onlar hayır dedikçe direndikçe engelleri aşa aşa bugünlere geldik' dedi.

HAYIRCILARI KARŞINIZDA BULUYORSUNUZ



Güzel işler yapmaya karar verdiğiniz zaman hayırcıları karşınızda buluyorsunuz. Onlar direndikçe engelleri aşa aşa bugüne geldik. Hamd olsun. Şehir hastaneleri insanımızın sağlığına verdiğimiz değerin göstergesi. Sevgili Mersinliler, bunun için kanun çıkardılar.



Ama inatla bir muratla dedik, peşini bırakmadık. Bugün Allah'a şükür bütün engelleri aşarak bu muazzam eseri size sunmuş oluyoruz. Çok zaman kaybettik ama kararlılığımızı asla kaybetmedik. Sizlerle gurur duyuyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanım bu şehir hastanelerinde her birinde tek kişilik odalar var, adeta beş yıldızlı otel konforunda olmuş. Bu hastanede her şey mevcut. Helikopter pistinden, kapalı açık otoparka kadar, acil müdahelelerin yapılacağı yerler. Tam 1330 yatak Mersin'in ihtiyacını, bırakın dışarıdan komşu ülkelerden gelecek hastaların ihtiyacını karşılayacak bir eser. Bu eser için 650 milyon lira harcandı. Helali hoş olsun. Mersin'de hastaneler parça parçaydı, bunlar hepsini bir araya topladık. Burada bütün hizmetler 7 gün 24 saat verilecek. Mersin'e tam 16 kat trilyon yatırım yaptık. Helali hoş olsun. Yollar, Ulukışla yolunu hatırlayın. O yolda nice canlar gitti. Kamyoncuların seyahat eden vatandaşların Ulukışla Pozantı yolunda yaşadığı sıkıntılar var. Ama şimdi dağları deldik, yolları aştık. Yeter ki milletimizle buluşalım. Biz milletimize aşığız. Milletin bizimle buluşması için aradaki engelleri kaldıra kaldıra geliyoruz.Yıl 2007, Ak parti iktidar, Cumhurbaşkanı seçilecek, ana muhalefet partisi hayır diyor, siz Cumhurbaşkanı seçemezsiniz diyor. Öyle mi? Madem öyle işte böyle.Biz dedik ki Cumhurbaşkanı seçemeyeceğiz, o zaman için sahibine gidelim millete gidelim. 27 Ekim 2007'de Cumhurbaşkanı'nı sizler tarafından seçilmenin yolunu açtık. Mersin yüzde 70 evet dedi. Şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemi gelmesin diyorlar. Siz ne diyorsunuz? Aslında karar verildi. Millet Cumhurbaşkanı'nı seçecek. Sandıkta karar verecek. Diyorlar ki, rejim değişiyor. Ne değişimi kardeşim dünya nereye gidiyor siz nerede kaldınız. Rejimin falan değiştiği yok. Değişime direnenler yok olacak. Türkiye muhasır medeniyetler alanında ileriye ilerleyecek. Cumhurbaşkanı ve ekibi seçececeksiniz. Aslında siz buna yabancı değilsiniz. Şimdi burada da iki sandık. Birini Cumhurbaşkanı seçeceksiniz, evvellah Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceksiniz, ikinci sandık milletvekilleri seçilecek. Dolayısıyla siz seçtikten sonra aradan başkaları kafayı uzatıp, sizin seçtiğinizi istemiyorum deme hakkı olabilir mi? Herkes gider Mersin'e bunlar gider tersine. Eğer doğru yolu bulmak istiyorsan Mersinlileri takip et.