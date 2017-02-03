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Beyaz Saray: ABD'nin Küba ile ilgili tüm politikaları gözden geçiriliyor

Beyaz Saray, Donald Trump yönetimin ABD'nin Küba ile ilgili tüm politikalarını gözden geçirdiğini duyurdu.

Dünya / 3 Şubat 2017 Cuma 22:22
Beyaz Saray: ABD'nin Küba ile ilgili tüm politikaları gözden geçiriliyor

ABD'de Trump yönetimi, eski Başkan Barack Obama döneminde hayata geçirilen Küba ile ilgili politikaları gözden geçiriyor.

Gazetecilere açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, "Şu anda ABD'nin Küba'ya yönelik politikalarının tümünün gözden geçirilmesi işinin ortasındayız" dedi.

Obama döneminde ABD ve Küba arasındaki ilişkiler normalleştirilmeye başlanmış, iki ülke on yıllar sonra başkentlerindeki büyükelçilikleri açmıştı.

ABD'nin Küba'ya 50 yılı aşkındır uyguladığı ekonomik ambargo tam olarak kaldırılmasa da seyahat ve ticaret konularında bir dizi kısıtlama kaldırılmıştı.

​SPICER: İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLAR YOLDAYDI

Spicer, İran'a balistik füze denemesi sonra uygulanma kararı alınan ekonomik yaptırımlara da değindi.

Sözcü 'yaptırımların zamanlamasına füze denemesine karşılık verme amacıyla karar verilse de yaptırımlar üzerinde daha önce üzerinde düşünüldüğünü' belirtti.

Spicer "Bu tarz yaptırım tepkileri hemen gerçekleşmiyor ancak zamanlamasının açıkça son günlerde gördüklerimiz nedeniyle olduğunu düşünüyorum. Biz bu seçeneklere sahip olduğumuzu biliyorduk çünkü süreç içinde hazırlandılar. Onlar (yaptırımlar) yoldaydı.

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