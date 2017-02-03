Başkent Tiyatroları 'Kapalı Gişe'

Gençlik Parkı Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda, Başkent Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen , 'Ben Kukla Değilim' ve 'Kitap Kurdu' adlı çocuk oyunları ile 'Direniş', 'Hayal Kahvesi', 'Asr-ı Saadet', 'Nar-ı Aşkın Yolcuları', 'Vatan İçin' adlı oyunlar, bu ay boyunca gösterimde olacak. Başkent Tiyatrolarında oyunlar toplu gösterimler nedeniyle çoğu zaman kapalı gişe olarak sahneleniyor.



15 Temmuz darbe girişiminin anlatıldığı 'Direniş' adlı oyun, şubat ayında da izleyicilerle buluşacak. Tiyatroseverler tarafından büyük ilgi gören oyunların biletleri, Ulus ve Kızılay gişeleri ile Başkent Tiyatrolarının internet sitesinden alınabiliyor.



Başkent tiyatroları şubat programı:



3 Şubat Cuma günü Hayal Kahvesi saat 14.00 (toplu gösterim) ve Nar-ı Aşkın Yolcuları saat 19.00



4 Şubat Cumartesi günü Kitap Kurdu saat 12.00 ve Nar-ı Aşkın Yolcuları saat 18.00



5 Şubat Pazar günü Ben Kukla Değilim saat 12.00 ve Nar-ı Aşkın Yolcuları saat 15.00



9 Şubat Perşembe günü Hayal kahvesi saat 19.00



10 Şubat Cuma günü Asr-ı Saadet saat 19.00



11 Şubat Cumartesi günü Kitap Kurdu saat 12.00 ve Direniş saat 18.00



12 Şubat Pazar günü Kitap Kurdu saat 12.00 ve Hayal Kahvesi saat 18.00



16 Şubat Perşembe günü Ben Kukla Değilim saat 11.00 (toplu gösterim), Ben Kukla Değilim saat 14.00 (toplu gösterim) ve Hayal Kahvesi saat 19.00



17 Şubat Cuma günü Hayal kahvesi saat 19.00



18 Şubat Cumartesi günü Ben Kukla Değilim saat 12.00 ve Vatan İçin saat 18.00



19 Şubat Pazar günü Ben Kukla Değilim saat 12.00 ve Vatan İçin saat 15.00



23 Şubat Perşembe günü Asr-ı Saadet saat 11.00 (toplu gösterim) ve Asr-ı Saadet saat 19.00



24 Şubat Cuma günü Vatan İçin saat 10.00 (toplu gösterim) ve Kitap Kurdu saat 14.00 (toplu gösterim)



25 Şubat Cumartesi günü Kitap Kurdu saat 12.00 ve Vatan İçin saat 18.00



26 Şubat Pazar günü Kitap Kurdu saat 12.00 ve Hayal Kahvesi saat 18.00 Kaynak : İHA