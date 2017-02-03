USD (Alış - Satış) : 3,74 - 3,75 EURO (Alış - Satış) : 4,02 - 4,03

Barbaros Şansal için 3 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca modacı Barbaros Şansal hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

3. Sayfa / 3 Şubat 2017 Cuma 17:02
Barbaros Şansal için 3 yıla kadar hapis istemi

Sosyal medya paylaşımlarında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklanan Barbaros Şansal hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın Basın Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Umut Tepe tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Barbaros Şansal hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hazırlanan iddianamede, 1 yıldan 3 yıl kadar hapis cezası talep edildi.

"TÜRK MİLLETİNİ AŞAĞILAMA" SUÇUNDAN FEZLEKE

Barbaros Şansal hakkında ayrıca ‘Türk Milletini aşağılama' suçundan dava açılabilmesi için yasa gereği izin verilmesin için hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi.

3 OCAK'TAN BU YANA TUTUKLU

Şansal, 3 Ocak'ta, sevk edildiği nöbetçi İstanbul 14. Sulh Ceza Hakimliği'nce "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklanmıştı.

Hapis CezasıCumhuriyetCumhuriyet SavcısıFezlekeBarbaros Şansal


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı