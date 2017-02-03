Barbaros Şansal için 3 yıla kadar hapis istemi

Sosyal medya paylaşımlarında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklanan Barbaros Şansal hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın Basın Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Umut Tepe tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Barbaros Şansal hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hazırlanan iddianamede, 1 yıldan 3 yıl kadar hapis cezası talep edildi.



"TÜRK MİLLETİNİ AŞAĞILAMA" SUÇUNDAN FEZLEKE



Barbaros Şansal hakkında ayrıca ‘Türk Milletini aşağılama' suçundan dava açılabilmesi için yasa gereği izin verilmesin için hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi.



3 OCAK'TAN BU YANA TUTUKLU



Şansal, 3 Ocak'ta, sevk edildiği nöbetçi İstanbul 14. Sulh Ceza Hakimliği'nce "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklanmıştı.