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Arap dünyası Erdoğan'ı konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Merkel'e verdiği ayar Arap medyasında yankı uyandırdı. Söz konusu diyaloğun videosu sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Dünya / 3 Şubat 2017 Cuma 22:48
Arap dünyası Erdoğan'ı konuşuyor
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Dün Almanya Şansölyesi Angela Merkel "İslamist terör" ifadesini kullanınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen müdahale etmiş, "İslam" ile "terör" kelimelerinin yan yana kullanılamayacağını, İslam'ın barış dini olduğunu söylemişti.

Merkel ise bu uyarı üzerine sözlerine açıklık getirmeye çalışmıştı.

ARAPLAR ERDOĞAN'I KONUŞUYOR

İşte o anın görüntüleri Arap medyasında ve Araplar arasında büyük ilgi gördü. Söz konusu video sosyal medyada Araplar tarafından en çok paylaşılan ve beğenilen videolar arasına girdi.

Mısır'dan yayın yapan Rassd News haber ajansının Facebook sayfasından alınmış bir ekran görüntüsü...

Videonun on binlerce sayıda beğeni, paylaşım ve destek yorumlar aldığı görülüyor.


Angela MerkelAlmanyaFacebookİslamCumhurbaşkanı


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