USD (Alış - Satış) : 3,74 - 3,75 EURO (Alış - Satış) : 4,02 - 4,03

Ahmet Türk'ün tahliyesi için olumsuz rapor

Tutuklu bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk'ün tahliyesi için Adli Tıp Kurumundan olumsuz rapor verildi.

Siyaset / 3 Şubat 2017 Cuma 12:16
Ahmet Türk'ün tahliyesi için olumsuz rapor

Ahmet Türk'ün avukatı Zeynep Boztoprak, tahliye için İstanbul Adli Kurumu'ndan olumsuz rapor verildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığınca 17 Kasım 2016'da görevden uzaklaştırılan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, terör soruşturması çerçevesinde 24 Kasım 2016'da tutuklanmıştı.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Türk, 15 Ocak'ta Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilmişti.

Türk, sağlık raporu için 25 Ocak'ta Fırat Üniversitesi Hastanesi, oradan da heyete girmek üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi Rızaiye binasına getirilmiş, sağlık raporu için heyete girdikten sonra yeniden cezaevine götürülmüştü.

Ahmet Türk son olarak 30 Ocak'ta hakkında sağlık raporu düzenlenmesi için Elazığ Cezaevi'nden uçakla İstanbul'a getirilmişti.


Büyükşehir BelediyesiAhmet Türk


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı