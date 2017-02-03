Ahmet Türk'ün tahliyesi için olumsuz rapor

Ahmet Türk'ün avukatı Zeynep Boztoprak, tahliye için İstanbul Adli Kurumu'ndan olumsuz rapor verildiğini açıkladı.



İçişleri Bakanlığınca 17 Kasım 2016'da görevden uzaklaştırılan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, terör soruşturması çerçevesinde 24 Kasım 2016'da tutuklanmıştı.



Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Türk, 15 Ocak'ta Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilmişti.



Türk, sağlık raporu için 25 Ocak'ta Fırat Üniversitesi Hastanesi, oradan da heyete girmek üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi Rızaiye binasına getirilmiş, sağlık raporu için heyete girdikten sonra yeniden cezaevine götürülmüştü.



Ahmet Türk son olarak 30 Ocak'ta hakkında sağlık raporu düzenlenmesi için Elazığ Cezaevi'nden uçakla İstanbul'a getirilmişti.





