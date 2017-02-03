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Ahmet Türk hakkında flaş karar

Mardin Sulh Ceza Hakimliğince, adli kontrol şartı getirilerek tahliye edilen eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, cezaevinden çıkarıldı. Türk, tahliye edilmesinin güzel olduğunu ancak büyük bir burukluk hissettiğini söyledi.

Güncel / 3 Şubat 2017 Cuma 17:39
Ahmet Türk hakkında flaş karar
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Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör soruşturması çerçevesinde, İçişleri Bakanlığınca görevden alınan ve ardından tutuklanan eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk hakkında, avukatlarının Mardin Sulh Ceza Hakimliğine yaptığı başvuru üzerine, bugün akşam saatlerinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verilmişti. Türk, saat 19.45 sıralarında, tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan çıkarıldı. Türk'ü, cezaevi önünde, avukatları, bir grup partili ve gazeteciler karşıladı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Türk, tahliye olmasının güzel olduğunu ancak büyük bir burukluk hissettiğini belirterek, “Milletvekili arkadaşlarımız, partimizin genel başkanları, belediye başkanları arkadaşlarımız içeride. Aynı koğuşta kaldığımız Fırat Anlı ve Cebbar Leygara'dan ayrılmak da kolay değildi. Umut ediyorum ki Türkiye'de bir gün bir mutlak akıl oluşur ve bütün olumsuzlar ile hukuksuzluklar ortadan kalkar. Bu ülkede artık ortak akılla hareket edilmesi gerekir. Sorunları ortak akılla çözmenin dönemidir. Geçmişten bugüne geldiğimizde birçok dönemi yaşadık. Ama sonuç olarak barışın ötesinde başka bir formül bulunamaz diye düşünüyorum” dedi.

Türk, bir gazetecinin “Sağlık problemleriniz nedeniyle mi serbest bırakıldınız?” sorusuna ise, “Sağlık konusunda problemlerim vardı. Ancak içeri alınmamızın hukuki bir dayanağı yoktu” yanıtını verdi.

Açıklamalarının ardından Türk ve beraberindekiler cezaevi önünden ayrıldı.

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