Ahmet Hakan: Bana ne kızıyorsunuz ey CHP'liler

Ahmet Hakan yazısında şu ifadelere yer verdi;



BANA KIZMAYIN EY CHP'LİLER



BANA niye laf söylüyorsunuz ki ey CHP’liler... Söyleyecekseniz gidin bu milletin kesesine 1 milyon 200 bin liralık fatura çıkaran milletvekilinize söyleyin.



Benimle niye uğraşıyorsunuz ki ey CHP’liler... Uğraşacaksanız gidin yanlış yapmış milletvekiliyle bile doğru dürüst hesaplaşamayan partinizle uğraşın.



Bana niye kızıyorsunuz ki ey CHP’liler... Kızacaksanız herhangi bir krizi yönetme becerisine sahip olmayan partinizin yöneticilerinize kızın.

