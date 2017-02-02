Yerli otomobil 2019 yılında geliyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:



2019 Mart ayında yerli otomobili yollarda görmeyi hedefliyoruz. Yerli otomobilde üretime ticari taksi modeli ile başlayacağız.



KOSGEB kredisine başvuruda bulunan 250.000 kişiden şartlara uyan herkese 50.000 TL faizsiz kredi kullandıracağız. Şartları sağlayan herkese KOSGEB kredisi kullandıracağız.



Kurlardaki artış, dış faktörlerden kaynaklandı.



Antartika'da bir bilim üssü kurmayı programımıza aldık.



Anayasa değişikliği Türkiye'de koalisyonlara son veriyor. Kaynak : Milliyet