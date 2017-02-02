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'Yeni sistemde CHP yok olacak'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat Çetin, yeni hükümet sisteminde CHP’nin yok olacağını, MHP’nin ise cumhurbaşkanı çıkaracağını öne sürdü.

Siyaset / 2 Şubat 2017 Perşembe 16:17
'Yeni sistemde CHP yok olacak'

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin MHP'ye yönelik eleştirilerine tepki gösterdi ve şunları kaydetti:

“Atatürk'ün mirasını yemekten başka bir maharet gösteremeyen CHP'nin hırçınlığı, milletten uzak HDP'ye yakın mevcut yapısıyla devlet idaresinde olamayacağını gayet iyi bilmesindendir. Temenni ettikleri gibi yeni sistemde yok olacak olan MHP değil, bizatihi kendi köksüz ve çürümüş ideolojileri ve ittifaklarıdır. Yapılmamış seçimlerden peşinen korkmak CHP âdetidir. Çünkü milletin kendilerine vereceği cevap bellidir. MHP ise hiçbir zaman seçimden korkmamış, milletinden kaçmamıştır. Yeni sistemde CHP cumhurbaşkanı çıkaramayacağını düşünse bile MHP çıkarabilecektir” dedi. Çetin, şöyle devam etti:

'UNUTTUKLARI ŞEY'

“7 Haziran sürecinde ortaya koyduğumuz bütün bu gerekçeler, bugün teker teker karşılık bulmuştur. Tıpkı dün söz verdiğimiz gibi bugün de anayasanın ilk dört maddesine dokundurtmadık. Cumhurbaşkanı'nın anayasal sınırlarını belirledik... Tayyip Erdoğan nefreti üzerinden yapılmak istenen değişiklikleri engellemeye çalışanların unuttuğu şey, zaten onun hâlihazırda sınırsız yetkiye sahip Cumhurbaşkanı olduğu gerçeğidir” Kaynak : Milliyet

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