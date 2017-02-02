Ukrayna'da çatışmalar tekrar yoğunlaştı

Ukrayna’nın doğusundaki çatışmalarda 2 askerin öldüğü, 20 askerin yaralandığı bildirildi.



Ukrayna Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele Sözcüsü Aleksandr Motuzyanik, Donbas’taki çatışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı.



Donetsk bölgesinde bulunan Avdeyevka’da çatışmaların gün boyunca aralıksız devam ettiğini belirten Motuzyanik, Rusya yanlısı ayrılıkçıların ağır silahlar kullandığına dikkat çekti. Motuzyanik, “Operasyonlarda son bir günde 2 Ukrayna askeri hayatını kaybetti, 20 asker yaralandı. 29 Ocak’tan bu yana düşman ateşi nedeniyle Avdeyevka’da ön değerlendirmelere göre, bir sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı. 40 ev ve 6 apartman dairesi zarar gördü.” dedi.



Avdeyevska sanayi bölgesinde 20 Rusya yanlısı ayrılıkçının öldürüldüğünü, birinin de esir alındığını aktaran Motuzyanik, bölgede Ukrayna ordusunun insani felaket yaşanmaması için yemek çadırları kurduğunu kaydetti.



Motuzyanik, Avdeyevka’da ayrılıkçıların saldırılarını neden arttırdığına ilişkin bir soruya, “Birinicisi, bu sadece bir savaş değil, aynı zamanda siyasi olarak Ukrayna’yı uluslararası arenada kötü gösterme, Rusya’nın istediklerini Ukrayna’ya yaptırma gayretidir. Minsk Anlaşmasının ihlal edilmesinde Ukrayna’yı suçlu gösterme çabasıdır. Bu Kremlin’in önemli siyasi hedefidir. İkinicisi, Avdeyevka düşman için stratejik bir yerdir. Orada önemli bir yol geçmektedir. Ayrıca kentte düşmanın ilgisini çeken kimya ürünleri üretimi yapan fabrikalar bulunmaktadır.” şeklinde cevap verdi.



-İlaç ihtiyacı var



Ukrayna Krizi Medya Merkezi Mariupol Koordinatörü İrina Perkova, Avdeyevka’da stadyumda kurulan çadırlarda 2 bin 500 kişiye insani yardım ulaştırıldığını söyledi.



Hala şehirde elektrik kesintisinin devam ettiğini, gaz ve suyun ise belirli saatlerde verildiğini belirten Perkova, “Sakinleştirici dahil ilaç ihtiyacı var. Kalp rahatsızlığı sayısı arttı. Havanın soğuk olması nedeniyle soğuk algınlığı rahatsızlıkları artıyor.” ifadelerini kullandı.



Donetsk Askeri-Sivil İdaresi Temsilcisi Pavlo Jebrivskiy ise, Avdeyevka'da elektrik iletim hattını tamir edecek ekibin hasar gören yere ayrılıkçıların ateşkes garantisi vermemesi nedeniyle gidemediğini bildirdi.



Ukrayna Terörle Mücadele Karargahı basın merkezi, geçen hafta pazar günü akşam saatlerinde Avdeyevka sanayi bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşli silahlar ve havan topları ile saldırıya geçtiğini açıklamıştı. Kaynak : AA