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Tarlada çalışmak istemeyince babasından hamile kaldığını söylemiş

Bolu’nun Mengen ilçesinde yaşan 17 yaşındaki E.N. isimli genç kız, yaz tatillerinde tarlada çalışmak istemeyince, babasının cinsel saldırısına uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu.

3. Sayfa / 2 Şubat 2017 Perşembe 14:49
Tarlada çalışmak istemeyince babasından hamile kaldığını söylemiş

Bolu’nun Mengen ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki E.N., babası İ.N. tarafından cinsel istismara uğradığını ve hamile kaldığı için hap içerek çocuğunu düşürdüğünü iddia ederek şikayetçi oldu. Lise öğrecisi E.N. devlet korumasına alınırken, gözaltına alınan baba İ.N., sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

İ.N., Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’çocuğun cinsel istismarı’ ve ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 23 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Lise öğrencisi E.N.’nin de hazır bulunduğu duruşmada ifade veren genç kız, tüm söylediklerinin yalan olduğunu belirterek, “yaz günlerinde tarlada çalışmaktan yoruldum, bunaldım. Bundan kaçmak için böyle bir yalana başvurdum. Söylediğim şeylerin hepsini internetten araştırmıştım. Söylediklerim için pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 23 Mart tarihine erteledi. Kaynak : İHA

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