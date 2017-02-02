Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya "canavarca hisle, eziyet çektirerek ve töre saikiyle öldürmek" suçundan haklarında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen tutuklu sanıklar Mustafa Muhammed Ali (41) ile kardeşi Ali Muhammed Ali ve avukatları katıldı.



Ali Muhammed Ali, cinayeti işlemediğini öne sürdü.



Mahkeme heyetinin, jandarma ve savcılıktaki ifadesinde kız kardeşinin öldürülmesi anında yanında olduğu şeklindeki beyanlarını sorması üzerine Ali, çok korktuğu için o şekilde beyanda bulunduğunu savundu.



Kardeşlerden Mustafa Muhammed Ali ise cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti.



Kız kardeşinin 3 kez evlendiğini, üçünde de boşanıp eve döndüğünü belirten Ali, şunları kaydetti:



"Hakkında dedikodular çıkmaya başladı. Onu öldürmeye karar verdim. Suriye'ye götürüp öldürecektim ama sınır kapalı olduğu için götüremedim. Kilis yolu üzerinde alkol aldığım boş bir arazi vardı. Evden gezmeye çıktık. Dedikoduları sordum, ilişkisi olduğunu kabul etti. 3 defa ölmeyi hak ettiğini söyledi. Tokat atınca, kafası kayaya çarptı. Eşarbıyla boğduktan sonra yaktım, ardından gömdüm. Gelip görsün, içi rahat etsin diye kardeşimi aradım. Çok pişmanım."



Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Osmancık Mahallesi'nde yaklaşık bir yıl önce boş arazide yanmış kadın cesedi bulunmuş, cesetteki protezden yola çıkan jandarma ekipleri, maktulün Suriyeli Sihem Muhammed Ali'ye ait olduğunu belirlemişti. Olayla ilgili şüpheli iki kardeş, Hatay'da yakalamıştı. Kaynak : AA