Schwarzenegger’dan Trump’a: İşini bana devret; insanlar rahat uyuyabilsin

ABD Başkanı Trump, başkent Washington'da bu yıl 65'incisi düzenlenen ve dünyanın birçok ülkesinden farklı dinlere mensup 3 bin kadar din ve hukuk adamının katıldığı 'Ulusal İbadet Kahvaltısına' katıldı.



Trump'ın dini temalı kahvaltıdaki konuşmasına, daha önce kendisinin sunduğu 'Çırak' (Apprentice) programının sunucusu ünlü oyuncu ve eski California Valisi Arnold Schwarzenegger ile ilgili sözleri damga vurdu.



Konuşmasını yapmak üzere kürsüye (Çırak programının yapımcısı) Mark Burnett tarafından davet edilen Trump, Burnett hakkında konuşurken bir anda sözü programa getirdi.



- Trump: 'Arnold'a dua edelim'



Amerikan NBC kanalında yayınlanan programı sunduğu dönemde reytinglerinin daha yüksek olduğunu, 2015 yılında başkanlık yarışı için ayrıldıktan sonra ise reytinglerin düşüşe geçtiğini ifade eden Trump, 'Reytingler için Arnold'a dua edelim.' dedi.



Konuşmasının kalan bölümünde dinin öneminden ve terörizmin dini özgürlüklere verdiği zararlardan bahseden Trump'ın Schwarzenegger ile ilgili sözleri Amerikan kamuoyunda en fazla konuşulan konular arasına girdi.



- Schwarzenegger: 'İşlerimizi değiştirelim'



Kısa süre sonra sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayınladığı bir video ile ABD Başkanı'na cevap veren ünlü oyuncu, 'Hey Donald. İyi bir fikrim var. Neden işlerimizi değiştirmiyoruz? Sen TV'ye geç, çünkü reyting konusunda uzmansın. Ben de senin işini alayım. Böylece insanlar yeniden rahat uyusun.' ifadelerini kullandı.



Sosyal medyada hızla yayılan video, Amerikan medyasında 'Trump-Schwarzenegger atışması' şeklinde yeni bir tartışma başlattı.



Amerikan NBC kanalında yayınlanan 'Çırak' adlı programı uzun yıllar sunan Trump, 2015 yılında başkanlık için yarışmaya başladığında programdan ayrılmıştı. Trump, daha önce Twitter mesajında programın düşen reytinglerini gündeme getirmiş ve kendi döneminin daha başarılı olduğunu savunmuştu.



1953 yılında dönemin başkanı Dwight Eisenhower tarafından başlatılan 'Ulusal İbadet Kahvaltısı', birçok kesimden din ve kanaat önderini bir araya getiriyor. Kaynak : AA