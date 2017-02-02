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Saffet Sancaklı'yı aradı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşini son yolculuğuna uğurlayan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’yı telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Siyaset / 2 Şubat 2017 Perşembe 16:15
Saffet Sancaklı'yı aradı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'yı eşi Hülya Sancaklı'nın vefatı sebebiyle telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, merhume Hülya Sancaklı'ya Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı son yolculuğuna uğurlandı Kaynak : İHA

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