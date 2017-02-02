Tedavi gördüğü hastanede vefat eden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı, son yolculuğuna uğurlandı.



Fatih Camisi'nde Saffet Sancaklı, kızı Duygu Sancaklı ve oğlu Mert Sancaklı ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, taziyeleri kabul etti. Annesinin tabutuna sarılan Duygu Sancaklı, gözyaşlarını tutamadı.







Hülya Sancaklı'nın annesi Nevin Erdoğan ayrı bir yerde taziyeleri kabul etti.



Cenaze namazının ardından Saffet Sancaklı ve oğlu Mert Sancaklı ile İçişleri Bakanı Soylu, tabuta omuz vererek, cenaze aracına taşıdı.







AÇEV'de gönüllü öğretmenlik yapan Hülya Sancaklı'nın cenazesi, Eyüpsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Aile, bugün 18.00-21.00 saatleri arasında Beşiktaş Akaretler Kültür Merkezinde taziyeleri kabul edecek.



Cenaze namazına, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Selma Aliye Kavak, MHP milletvekilleri Oktay Vural, Engin Alan, Erkan Haberal, Ekmeleddin İhsanoğlu, Arzu Erdem, Atilla Kaya, CHP milletvekilleri Dursun Çiçek, Bihlun Tamaylıgil, eski CHP milletvekilli Mehmet Sevigen, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, eski Basın İlan Kurum Genel Müdürü Mehmet Atalay, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy ve eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın da aralarında bulunduğu, spor, siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.







Cenazeye, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilleri, valiler, iş adamları ve spor kulüpleri de çelenk gönderdi. Kaynak : AA