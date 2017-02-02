USD (Alış - Satış) : 3,73 - 3,74 EURO (Alış - Satış) : 4,03 - 4,04

Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı, son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşam / 2 Şubat 2017 Perşembe 14:47
Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı, son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih Camisi'nde Saffet Sancaklı, kızı Duygu Sancaklı ve oğlu Mert Sancaklı ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, taziyeleri kabul etti. Annesinin tabutuna sarılan Duygu Sancaklı, gözyaşlarını tutamadı.



Hülya Sancaklı'nın annesi Nevin Erdoğan ayrı bir yerde taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazının ardından Saffet Sancaklı ve oğlu Mert Sancaklı ile İçişleri Bakanı Soylu, tabuta omuz vererek, cenaze aracına taşıdı.



AÇEV'de gönüllü öğretmenlik yapan Hülya Sancaklı'nın cenazesi, Eyüpsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aile, bugün 18.00-21.00 saatleri arasında Beşiktaş Akaretler Kültür Merkezinde taziyeleri kabul edecek.

Cenaze namazına, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Selma Aliye Kavak, MHP milletvekilleri Oktay Vural, Engin Alan, Erkan Haberal, Ekmeleddin İhsanoğlu, Arzu Erdem, Atilla Kaya, CHP milletvekilleri Dursun Çiçek, Bihlun Tamaylıgil, eski CHP milletvekilli Mehmet Sevigen, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, eski Basın İlan Kurum Genel Müdürü Mehmet Atalay, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy ve eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın da aralarında bulunduğu, spor, siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.



Cenazeye, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilleri, valiler, iş adamları ve spor kulüpleri de çelenk gönderdi. Kaynak : AA

Türkiye Futbol FederasyonuGenel Başkan YardımcısıTürkiye Basketbol FederasyonuÇalışma ve Sosyal Güvenlik BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı