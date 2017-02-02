Rezidansta katliam!

İSTANBUL Başakşehir’de bir rezidansta güvenlik görevlisi olarak çalışan ve abisiyle birlikte, aynı rezidansın 22’nci katındaki bir dairede oturan Öznur Aluk, 29 Ocak günü mesaisi bittikten sonra evine çıkmak için asansöre bindi.



Asansörden indikten sonra oturdukları daireye yönelen genç kadın, aynı koridordaki 252 numaralı kapının önünde, kanlar içinde yerde yatan, yüzü tanınmayacak hale gelene kadar darbe almış bir cesetle karşılaştı.



Olayla ilgili tutuklanan Recep Y.’nin sosyal medya hasaplarından paylaştığı fotoğraflarda, elinde silah olduğu görülüyor. Kucağında oturan küçük bir çocuğa tabanca tutturduğu fotoğraf da paylaşımları arasında dikkat çekiyor.







ABİSİNİ TANIMADI



Öznur Anuk, hemen polisi aradı, ardından da güvenliğinde çalıştığı rezidansın girişine inip, “Birini öldürmüşler” diye haber verdi.

Genç kadın, daha sonra evde olduğunu sandığı abisini cep telefonundan aradı. Telefona yanıt alamayınca, yeniden 22’nci kata çıktı. Oturdukları daireye yöneldiğinde, kapılarının açık olduğunu fark etti. İçeride, abisinin cep telefonu çalıyordu. Bu arada rezidansa gelen polisler, cesedin biraz ilerisinde bir kimlik buldu. Kimlik, yerdeki cesede aitti ve öldürülen, genç kadının abisi Yavuz Anuk’tu (28).







DAİRE 242’DEKİ SIR



Polis, bilgi almak için, önünde cesedin bulunduğu 252 numaralı dairenin kapısını çaldı. Kapıyı Evren G. açtı. Evin tavanında ve her yanında kan izi vardı. Evren G., gece arkadaşları Yavuz D. ve Recep Y. ile evde alkol aldıklarını, sarhoş olup sızdığını belirterek, şu ifadeyi verdi:







“Hatırladığım tek şey kapının çalınması ile uyanmam; kapıyı açınca yaralı yüzlü bir kişinin yerde yattığını görmem ve polislerle karşılaşmamdır. Kan izlerinin nasıl oluştuğunu bilmiyorum. Öleni tanımıyorum.”



Diğer iki kişi de, gece alkol alıp evden çıktıklarını, kendileri terk ettiğinde dairede kan izi olmadığını ve öldürüleni tanımadıklarını ileri sürdü. Bu üçlünün arkadaşları Özkan T. ise rezidansa olaydan sonra geldiğini, koridorda cesedi görünce korkup kaçtığını söyledi.







Küçükçemece 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarılan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

