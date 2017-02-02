Özel Kuvvetler Komutanı Aksakallı El Bab'a gitti

Suriye'de DEAŞ'a karşı yürütülen Fırat Kalkanı operasyonu komuta kademesi tarafından Genelkurmay Karargahı'nda ve kuvvet komutanlıklarındaki harekat merkezlerinde yönetilirken, operasyon bölgesinde harekatın başında ise Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı bulunuyor.



OPERASYONU İZLEDİ

Aksakallı, operasyona katılan askerlere moral vermek için El Bab'a gitti. Komutan ayrıca cephede inceleme yaptı.



Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta Zekai Paşa'nın Bab'ı izlediği görülüyor.







EL BAB'DA SON DURUM

Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 244 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alındı.



Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından El Bab, Tadif, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 85 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatında, barınma maksatlı kullanılan 83 bina, 10 bombalı araç, 2 mühimmat deposu, 2 toplanma noktası, bir depo ve 2 top imha edildi. Gerçekleştirilen hava harekatı ve çatışmalarda 51 terörist etkisiz hale getirildi.



DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 41 el yapımı patlayıcı (EYP) imha edilirken, harekatın başından bugüne, çoğu tuzaklanmış 3 bin 591 EYP ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.

