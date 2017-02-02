Müge Anlı'ya çıktı Müslüman oldu!

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Viyana'dan canlı yayına gelen Ahmet Çelik'in yıllardır görmediği babası bulundu.



BABASININ TÜRK OLDUĞUNU ÖĞRENDİ



Küçük yaşta evlatlık verilen ve Hristiyan bir ailenin yanında Hristiyan olarak büyütülen Ahmet, babasının Türk olduğunu öğrendi.



DİNİNİ DEĞİŞTİRİP MÜSLÜMAN OLDU



Kendisini yetiştiren aileye minnettar olduğunu belirten Ahmet, dinini değiştirip Müslüman olduğunu ve babasının nüfusuna geçmek istediğini belirtti.

















