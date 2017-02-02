USD (Alış - Satış) : 3,73 - 3,74 EURO (Alış - Satış) : 4,03 - 4,04

Kocaoğlu oyunun rengini belli etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, cumhurbaşkanlığı sistemi için yapılacak olan referandumda hayır oyu kullanacağını açıkladı.

Yaşam / 2 Şubat 2017 Perşembe 22:58
Kocaoğlu oyunun rengini belli etti

TBMM’de günlerce görüşülen anayasa paketinin ardından herkes referandum tarihine kilitlendi. Özelikle sosyal medyada ünlüler çeşitli açıklamalar yaparak kararını açıklarken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da rengini belli etti. Twitter hesabından bir açıklama yapan Kocaoğlu, olası referandumda hayır oyu kullanacağını bildirdi. Kocaoğlu, "Demokrasi için, adalet için. Elbette hayır. Tüm renklerimizle birlikte huzurlu bir yaşam için elbette hayır. Umutlu bir gelecek için elbette hayır. Aydınlık ve özgür bir Türkiye için elbette hayır. Sonunu düşünmeden her şeye evet dememek lazım" şeklinde tweetler attı.

Başkan Kocaoğlu’nun attığı tweetleri çok sayıda takipçisi retweetledi.


Kaynak : İHA

AnayasaÜnlülerBelediye BaşkanıTürkiyeReferandum


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı