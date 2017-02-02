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Kalp krizi geçiren polis şehit oldu

İzmir’in Gaziemir İlçesinde, görev başında kalp krizi geçiren Başpolis Gürbüz Öksüz, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

3. Sayfa / 2 Şubat 2017 Perşembe 09:20
Kalp krizi geçiren polis şehit oldu

Olay, öğle saatlerinde Gaziemir Sarnıç Karakolu’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziemir Sarnıç Karakolu’nda Başpolis olarak görev yapan 54 yaşındaki Gürbüz Öksüz, görevi başındayken fenalaşarak kalp krizi geçirdi.

Durumu fark eden iş arkadaşları olayı 112 Acil sağlık ekiplerine bildirdi. Gürbüz, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Başpolis Öksüz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Şehit olan Gürbüz Öksüz’ün Aydın’ın Söke İlçesi’nde, toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak : İHA

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