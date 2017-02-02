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İnşaat işçisini demir çubukla dövüp gasp ettiler

Kayseri’de bir kişiyi eve kapatarak 2 gün boyunca soba demiri ile dövüp telefonları ve paralarını aldığı iddia edilen biri kadın 4 kişi polis ekiplerince yakalandı.

3. Sayfa / 2 Şubat 2017 Perşembe 15:51
İnşaat işçisini demir çubukla dövüp gasp ettiler

Edinilen bilgiye göre Mimarsinan Mahallesi Billur Caddesi'nde bulunan bir ikamette meydana gelen olayda İzmir'de inşaat işiyle uğraştığı öğrenilen S.Ç., Kayseri'deki evini kontrol etmek için ikamete geldi.

İddiaya göre burada kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından alıkonulan S. Ç., 2 gün boyunca elleri arkadan bağlanıp soba karıştırma demiri ile dövüldü. Daha sonra S. Ç.'nin üzerinde bulunan 116 TL para, banka kartları ile 2 adet cep telefonunu gasp eden şahıslar kayıplara karıştı.



Olayın ardından S. Ç., durumu polise bildirdi. İhbarın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri; olaya karıştığı öğrenilen K. E., B. S., Ş. E. Y. ve F. V.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda S. Ç.'nin gasp edilen telefonları şahısların üzerinden çıktığı öğrenildi.



Olayın ardından gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı. Kaynak : İHA

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