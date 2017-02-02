İki CHP'linin daha faturası yüksek çıktı

MECLİS Başkanlık Divanında CHP'li Katip Üye Elif Doğan Türkmen'in 1 milyon 108 bin liralık harcamasıyla gündeme gelen iletişim-haberleşme giderlerinde en yüksek diğer iki yöneticinin de CHP'li üyeler olduğu belirtildi.



Meclis'in bütçe hesabına göre ikinci sırada yer alan CHP'li Katip Üye Emre Köprülü 373 bin 417 lira, CHP'li diğer Katip Üye Özcan Purçu da 181 bin 905 bin liralık iletişim-haberleşme maliyeti çıkardı.







CHP'li Katip Üye Emre Köprülü







CHP'li Katip Üye Özcan Purçu







