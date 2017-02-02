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HDP'li Feleknas Uca hakkında 'zorla getirme' kararı

HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca hakkında, 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle “zorla getirilme” kararı verildi.

3. Sayfa / 2 Şubat 2017 Perşembe 12:07
HDP'li Feleknas Uca hakkında 'zorla getirme' kararı

HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca hakkında katıldığı 6 ayrı basın açıklaması ve yürüyüşte yaptığı konuşmalar nedeniyle “Terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya Uca katılmazken, avukatları Mehmet Emin Aktar ve Ferhat Kılınç hazır bulundu.

İddianamenin okunmasının ardından söz alan avukat Mehmet Emin Aktar, müvekkilinin yasama dokunulmazlığının anayasaya aykırı bir şekilde kaldırıldığını savunarak, müvekkilinin yargılanması için Meclise yazı gönderilmesini ve Mecliste bir karar alınıncaya kadar yargılamanın durdurulmasına karar verilmesini talep etti.

Verdiği kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatlarının yargılanmanın durdurulması talebini reddederek, usulüne uygun yapılan tebligata rağmen mahkemeye gelmeyen HDP'li Feleknas Uca hakkında “zorla getirme” kararı verdi.

Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi. Kaynak : İHA

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