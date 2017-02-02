USD (Alış - Satış) : 3,73 - 3,74 EURO (Alış - Satış) : 4,03 - 4,04

HDP'li Ayhan Bilgen ve Meral Danış Beştaş Silivri'ye nakledildi

HDP Kars Millletvekili ve Partisi Sözcüsü Ayhan Bilgen ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş İstanbul Silivri Cezaevi'ne nakledildi

Güncel / 2 Şubat 2017 Perşembe 16:03
HDP'li Ayhan Bilgen ve Meral Danış Beştaş Silivri'ye nakledildi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kars Milletvekili ve Partisi Sözcüsü Ayhan Bilgen ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Silivri Cezaevi'ne nakledildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla haklarında yürütülen soruşturma kapsamında salı günü tutuklanan HDP Kars Millletvekili ve Partisi Sözcüsü Ayhan Bilgen ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş İstanbul Silivri Cezaevi'ne nakledildi. Havayoluyla İstanbul'a gönderilen Bilgen ve Beştaş geçici olarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne konulmuştu. Bilgen ve Beştaş'ın tutuklanmasıyla tutuklu HDP milletvekili sayısı 12'ye yükselmişti.

TUTUKLU BULUNAN VEKİLLER VE KALDIKLARI CEZAEVLERİ

-Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş, (Edirne F Tipi Cezaevi)
-Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ (Kocaeli F Tipi Cezaevi)
-Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel (Kocaeli F Tipi Cezaevi)
-Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan (Silivri Cezaevi)
-Siirt Milletvekili Besime Konca (Kocaeli F Tipi Cezaevi)
-Hakkari Milletvekili Selma Irmak (Silivri Cezaevi)
-Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan (Edirne F Tipi Cezaevi)
-Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan (Silivri Cezaevi)
-Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım (Kocaeli F Tipi Cezaevi)
-Şırnak Milletvekili Ferhat Encü (Kocaeli F Tipi Cezaevi)
-Kars Milletvekili Ayhan Bilgen (Silivri Cezaevi)
-Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş (Silivri Cezaavi) Kaynak : Habertürk

Gülser YıldırımSelahattin DemirtaşMilletvekili SayısıCumhuriyet BaşsavcılığıHalkların Demokratik Partisi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı