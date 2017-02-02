Erdoğan, Saffet Sancaklı'ya başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşini kaybeden Sancaklı'yı dün gece telefonla aradı.



Hülya Sancaklı'nın vefatından derin bir teessür duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, merhumeye Allah'tan rahmet dilediği belirtildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, acılarını paylaştığı Sancaklı ailesine sabır ve metanet dilediği de kaydedildi.

Kaynak : İHA